У Білому домі пояснили, чому Байден зателефонував Путіну в числі перших

Президент США Джо Байден зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну серед перших світових лідерів, щоб обговорити Договір про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу в Білому домі повідомила прессекретар Джен Псакі.

«Ця розмова частково мала місце, тому що наближалося закінчення терміну дії ДСНО, і в ході цієї розмови він (Байден - ред.) ясно висловився про наявні у нього й адміністрації суттєві занепокоєння щодо повідомлень про дії російського уряду», - сказала Псакі.

Вона зазначила, що президент США ще не встиг зателефонувати кожному світовому лідеру, але вже переговорив із деякими союзниками та партнерами, зокрема в Азії і Європі.

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Як повідомлялося, 26 січня президент США Джо Байден провів першу телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, нагадавши в числі інших важливих питань, що Америка твердо підтримує суверенітет України.

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