У Білому домі пояснили, чому Байден зателефонував Путіну в числі перших
Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу в Білому домі повідомила прессекретар Джен Псакі.
«Ця розмова частково мала місце, тому що наближалося закінчення терміну дії ДСНО, і в ході цієї розмови він (Байден - ред.) ясно висловився про наявні у нього й адміністрації суттєві занепокоєння щодо повідомлень про дії російського уряду», - сказала Псакі.
Вона зазначила, що президент США ще не встиг зателефонувати кожному світовому лідеру, але вже переговорив із деякими союзниками та партнерами, зокрема в Азії і Європі.
Як повідомлялося, 26 січня президент США Джо Байден провів першу телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, нагадавши в числі інших важливих питань, що Америка твердо підтримує суверенітет України.
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