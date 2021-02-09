Вибух у фармацевтичній лабораторії в Китаї: є загиблі та поранені
Укрінформ
Унаслідок вибуху в лабораторії фармацевтичної компанії у північно-східній китайській провінції Ляонін, загинуло двоє осіб, ще троє отримали поранення.
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.
Зазначається, що вибух прогримів у місті Бенксі, де розташовані високотехнологічні компанії.
“Двоє людей, які серйозно постраждали під час вибуху, померли у лікарні, попри надану їм невідкладну допомогу”, - стверджує Сіньхуа.
На місці інциденту вже триває розслідування його причин.
Фото: xinhuanet.com