У французькому Бордо стався вибух у житловому будинку, є поранені

У суботу в житловому будинку в центрі міста Бордо на південному заході Франції стався вибух, унаслідок чого три особи зазнали поранень, а двоє наразі вважаються зниклими безвісти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BFMTV.

Зазначається, що вибух стався близько 8:30 за місцевим часом на вулиці Борі, неподалік від площі Пікар. Від вибуху розлетілися шибки в будівлях декількох підприємств.

Explosion dans un immeuble vers 8h30 rue Borie à Bordeaux. Un souffle a été ressenti dans tout le quartier. @SO_Bordeaux @sudouest pic.twitter.com/7kR5BBiZjE — Nicolas Laplume (@Nicolaplume33) February 6, 2021

Про причини вибуху і жертви наразі не повідомляється. Деталі з’ясовуються.

Як повідомлялося, схожий інцидент мав місце у 2019 році в Парижі. Тоді в одному з будинків прогримів потужний вибух. Місцем вибуху стала пекарня. У результаті постраждало кілька десятків людей, а загинуло четверо.

Фото: BFMTV / Capture d'écran