Японська субмарина зіштовхнулась із кораблем у Тихому океані

Підводний човен Морських сил самооборони Японії зіткнувся у понеділок з приватним торгівельним судном у Тихому океані поблизу острова Шикоку.

Про це повідомив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Кацунобу Като на пресконференції, передає Укрінформ з посиланням на Kyodo News.

За даними міністерства оборони Японії, 84-метровий підводний човен типу «Сорю» подряпав корпус іншого судна, коли підіймався з глибини. В результаті інциденту троє членів екіпажу субмарини дістали легкі тілесні ушкодження.

Водночас Като заявив, що комерційний корабель доповів японській береговій охороні, що удару не було і, схоже, судно не зазнало жодної шкоди.

За словами Като, у зв’язку з інцидентом при канцелярії прем’єр-міністра створили кризовий штаб для збирання й аналізу інформації.

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Підводний човен типу «Сорю» - це дизельно-електрична субмарина зі стандартною водотоннажністю 2950 тонн, екіпаж налічує близько 65 осіб. Він надійшов на озброєння у 2009 році як перший у своєму класі.

Фото: kure-news