Маск напише книгу про Tesla й SpaceХ

Ілон Маск заявив, що настав час написати книгу про компанії Tesla й SpaceХ, які він заснував і в яких він є гендиректором.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттері.

«Настав час розповісти історію Tesla й SpaceХ. Землю й Марс. Та чого це мене навчило», - написав Маск.

У книзі, яку Маск власноруч планує написати, він, зокрема, розповість про свій досвід одночасного управління двома великими й відомими у світі компаніями - Tesla й SpaceХ.

За даними порталу Teslarati, на даний час тільки одна книга була надрукована про Маска з його дозволу. Її написав автор Ешлі Венс. Саму книгу опублікували ще у 2015 році під назвою «Ілон Маск: Tesla, SpaceX і шлях у фантастичне майбутнє».

Як повідомляв Укрінформ, генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск 2 лютого заявив, що тимчасово залишає соціальну мережу Тwitter.

Фото: wsj.com