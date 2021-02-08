Протести в Білорусі: правозахисники повідомляють про 873 затриманих у січні

У Білорусі в січні з політичних мотивів було затримано як мінімум 873 особи, з них щонайменше 391 - жінки, 475 - чоловіки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

Щонайменш 709 осіб було затримано в Мінську і Мінській області, 37 - у Вітебській області, 27 - в Гомельській області, 22 - в Брестській області, 19 - в Гродненській області, 14 - в Могильовській області.

Також відомо про затримання шести неповнолітніх. Наймолодшому затриманому - 13 років, найстаршими затриманими виявилися двоє 72-річних білорусів.

У першому місяці 2021 року було винесено як мінімум 489 постанов суду щодо учасників протестів. Арештом покарано 304 людини, штрафом - 137, двоє - арештом і штрафом. 40 протоколів відправлено на доопрацювання, і тільки 6 адміністративних справ припинено.

173 людини покарано арештом на строк від 15 до 22 діб, 24 людини покарано максимальним арештом на 25 діб (без урахування повторних арештів), 10 осіб - штрафом у 50, один - у 70 базових величин.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.

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