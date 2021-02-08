У Нідерландах сьогодні відбудеться чергове засідання у справі МН17

У Нідерландах 8 лютого о 14:00 за місцевим часом має розпочатися чергове судове засідання у справі про збитий над окупованим Донбасом у 2014 році малайзійський літак рейсу МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Під час четвертого блоку слухань, зокрема, суд має розглянути, як просувається додаткове розслідування, звернення родичів загиблих щодо компенсацій та ін.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах у судовому комплексі “Схіпхол” біля Амстердама вранці 1 лютого стартувало перше цього року судове засідання у справі МН17. Під час четвертого блоку слухань, зокрема, мають розглянути, як просувається додаткове розслідування, звернення родичів загиблих щодо компенсацій та інше.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Інтереси одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на окупованій частині Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.