Бангладеш розпочав масову вакцинацію проти COVID-19

У неділю в Бангладеш стартувала загальнонаціональна кампанія вакцинації населення проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Про початок вакцинації оголосив на відеоконференції міністр охорони здоров'я Бангладеш Захід Малек. Вона буде проводитися в 1015 медцентрах по всій країні.

Як зазначається, наприкінці минулого місяця в Бангладеш пройшла пробна вакцинація проти COVID-19, вона тривала два дні.

28 січня прем'єр-міністр Шейх Хасіна провела урочисту церемонію, на якій одній із медсестер першою в країні зробили щеплення від коронавірусу. Після цього вакцини отримали ще 529 осіб.

За словами глави уряду Бангладеш, додає агентство, вжито належних заходів для вакцинації понад 16,9 млн осіб на пріоритетній основі.

Як повідомлялося, у світі зараз у середньому роблять 4,5 млн щеплень проти коронавірусу щодоби, і при таких темпах для вакцинації 75% населення планети знадобиться не менше семи років.