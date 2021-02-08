Бангладеш розпочав масову вакцинацію проти COVID-19

Бангладеш розпочав масову вакцинацію проти COVID-19

Укрінформ
У неділю в Бангладеш стартувала загальнонаціональна кампанія вакцинації населення проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Про початок вакцинації оголосив на відеоконференції міністр охорони здоров'я Бангладеш Захід Малек. Вона буде проводитися в 1015 медцентрах по всій країні.

Як зазначається, наприкінці минулого місяця в Бангладеш пройшла пробна вакцинація проти COVID-19, вона тривала два дні.

28 січня прем'єр-міністр Шейх Хасіна провела урочисту церемонію, на якій одній із медсестер першою в країні зробили щеплення від коронавірусу. Після цього вакцини отримали ще 529 осіб.

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За словами глави уряду Бангладеш, додає агентство, вжито належних заходів для вакцинації понад 16,9 млн осіб на пріоритетній основі.

Як повідомлялося, у світі зараз у середньому роблять 4,5 млн щеплень проти коронавірусу щодоби, і при таких темпах для вакцинації 75% населення планети знадобиться не менше семи років.

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