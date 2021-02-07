Адвокат Трампа просить перенести розгляд імпічменту через шабат

Один з адвокатів колишнього президента США Дональда Трампа Девід Шон офіційно звернувся до Сенату з проханням перенести слухання щодо імпічменту Трампа з суботи на інший день, бо в шабат він працювати не може.

Як передає Укрінформ, про це пише The New York Times.

Шон пояснив, що він єврей, який суворо дотримується релігійних заповідей, тому в суботу, а також у п’ятницю після заходу сонця він не може працювати через шабат.

«Вибачаюсь за незручності, бо моє прохання щодо того, щоби процедура імпічменту не проводилась під час Єврейської суботи (Шабату - ред.), зачепить інших людей. Проте практика та заборони для мене обов’язкові; тож, з повагою, у мене немає іншого виходу, аніж звернутися з цим проханням», — йдеться у листі, про який дізналася NYT.

Цей лист Шон надіслав лідерам демократів та республіканців у Сенаті, а також сенатору Патріку Легі, який головує на процесі.

Видання зазначає, що хоч розкладу засідання щодо імпічменту Трампа немає, пов’язані з процесом співрозмовники кажуть, що процес дуже ймовірно затягнеться до ночі п’ятниці з продовженням у суботу.

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Наразі незрозуміло, чи дослухаються керівники Сенату до Шона. Якщо вони підуть на пришвидшення судового процесу, щоб завершити його до заходу сонця у п'ятницю, це стане, на сьогодні, найшвидшим процесом щодо імпічменту в історії.

Як зазначається, члени обох партій сподіваються на швидкий судовий розгляд.

Як повідомляв Укрінформ, судові слухання з імпічменту колишнього президента Дональда Трампа мають розпочатися 9 лютого в Сенаті США.

Фото: Білий дім