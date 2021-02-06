В Аргентині згорів автодром «Термас де Ріо Ондо»

На автодромі "Термас де Ріо Ондо" на північному заході Аргентини сталася велика пожежа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Motorsport.

Вогонь почав поширюватися ввечері у п'ятницю, знищені більшість боксів, пресцентр і зона для VIP-гостей.

AHORA | Fuerte incendio en el Autódromo de Termas de Río Hondo. Trabajan varias dotaciones de bomberos. Zona de VIP, sala de prensa, cabinas de transmisión y todo el sector boxes. Intentan que no llegue el fuego al Museo Juan Manuel Fangio. Tristes imágenes llegan desde el lugar pic.twitter.com/0gz9XX2LtX — Leonardo Regueira (@RegueiraLeo) February 6, 2021

Під загрозою також опинився музей, з якого вдалося евакуювати найбільш цінні експонати.

Зазначається, що пожежа знищила 80% будівель на території автодрому. Пожежники, що працювали на місці, назвали ситуацію катастрофічною.

Як відомо, на трасі «Термас де Ріо Ондо» проходить Гран-прі Аргентини в рамках чемпіонату з шосейно-кільцевих перегонів MotoGP.

Фото: es.motorsport.com