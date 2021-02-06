В Аргентині згорів автодром «Термас де Ріо Ондо»

В Аргентині згорів автодром «Термас де Ріо Ондо»

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Укрінформ
На автодромі "Термас де Ріо Ондо" на північному заході Аргентини сталася велика пожежа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Motorsport.

Вогонь почав поширюватися ввечері у п'ятницю, знищені більшість боксів, пресцентр і зона для VIP-гостей.

Під загрозою також опинився музей, з якого вдалося евакуювати найбільш цінні експонати.

Зазначається, що пожежа знищила 80% будівель на території автодрому. Пожежники, що працювали на місці, назвали ситуацію катастрофічною.

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Як відомо, на трасі «Термас де Ріо Ондо» проходить Гран-прі Аргентини в рамках чемпіонату з шосейно-кільцевих перегонів MotoGP.

Фото: es.motorsport.com

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