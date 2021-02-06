У Львові горіла п’ятиповерхівка, є загибла і постраждалі

У Львові під час пожежі у квартирі п’ятиповерхового будинку одна жінка загинула та троє людей, з яких одна дитина, госпіталізовані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"6 лютого о 00:18 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу м. Львові на вул. Липова Алея. Пожежа виникла у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент прибуття вогнеборців вся квартира була охоплена вогнем і токсичний дим, що виник внаслідок пожежі, заповнив всю сходову клітку будинку. Під час розвідки пожежі та огляду задимлених приміщень будинку рятувальники виявили без свідомості двох людей, яких на руках винесли на вулицю та з ознаками отруєння продуктами горіння передали медикам. Також з охопленого димом будинку рятувальники винесли на руках дитину, яку медики госпіталізували з симптомами отруєння продуктами горіння. Всього із задимлених приміщень вогнеборці у рятувальних пристроях вивели на свіже повітря 8 осіб.

У квартирі, де виникла пожежа, рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Загиблою виявилась мати власниці квартири.

О 00:48 пожежники локалізували пожежу та о 00:54 повністю ліквідували в складі 3-ох ланок газодимозахисної служби.

До ліквідації пожежі залучили 24 чоловіки особового складу та 5 одиниць спецтехніки.

Причини та обставини виникнення пожежі з’ясовуються правоохоронні органи.