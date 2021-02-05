З моря поблизу Лівії урятували понад 400 мігрантів

Берегова охорона Лівії урятувала з Середземного моря поблизу узбережжя країни понад 400 незаконних мігрантів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на Верховного комісара ООН у справах біженців пише Сіньхуа.

Зазначається, що “шукачів притулку та мігрантів” було доставлено до столиці Лівії на борту двох суден берегової охорони. Співробітники ООН та Міжнародного комітету порятунку надали їм необхідну допомогу.

“Тисячі незаконних мігрантів, переважно африканців, вирішують перетнути Середземне море саме між Лівією та Європою через нестабільність у цій північно-африканській країні після повалення режиму її колишнього правителя Муаммара Каддафі в 2011 році”, - йдеться у повідомленні.

За даними Міжнародної організації з міграції у 2020 році на цьому маршруті загинуло 323 мігранти й 417 зникли безвісти, ще 11 891 було урятовано та повернено на сушу.