Поблизу узбережжя Лівії затонуло судно з мігрантами, понад 40 людей загинули

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

За даними Міжнародної організації з міграції (IOM), трагедія в районі міста Зувари стала першим подібним інцидентом цього року.

Свідки повідомляють, що загиблими є чоловіки з країн у західній частині Африки.

В IOM додали, що Берегова охорона Лівії встигла врятувати 10 мігрантів.

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Судно почало тонути через декілька годин після початку руху внаслідок зупинки двигуна у бурхливому морі.

Як повідомляв Укрінформ, щонайменше семеро людей потонули поблизу Канарських островів внаслідок аварії шлюпки, яка перевозила мігрантів з країн Африки.

Фото: IOM Libya 2021