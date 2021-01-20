Поблизу узбережжя Лівії затонуло судно з мігрантами, понад 40 людей загинули
Укрінформ
Поблизу узбережжя Лівії затонуло судно з мігрантами, щонайменше 43 людини загинули.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.
За даними Міжнародної організації з міграції (IOM), трагедія в районі міста Зувари стала першим подібним інцидентом цього року.
Свідки повідомляють, що загиблими є чоловіки з країн у західній частині Африки.
В IOM додали, що Берегова охорона Лівії встигла врятувати 10 мігрантів.
Судно почало тонути через декілька годин після початку руху внаслідок зупинки двигуна у бурхливому морі.
Як повідомляв Укрінформ, щонайменше семеро людей потонули поблизу Канарських островів внаслідок аварії шлюпки, яка перевозила мігрантів з країн Африки.
Фото: IOM Libya 2021