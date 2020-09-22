З моря поблизу Лівії урятували ще майже 90 мігрантів

Берегова охорона Лівії урятувала з Середземного моря поблизу західного узбережжя країни 88 незаконних мігрантів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа із посиланням на Департамент боротьби із незаконною імміграцією Лівії.

Зазначається, що усі урятовані мігранти мали арабське або африканське походження й намагалися незаконно потрапити до ЄС. У відомстві додали, що надали усім урятованим гуманітарну допомогу.

“Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році, Лівія поринула у стан небезпеки й хаосу, що спонукав тисячі незаконних мігрантів до спроби перетнути Середземне море, прямуючи до Європи”, - йдеться у матеріалі.

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Нагадаємо: за даними Міжнародної організації з міграції, цього року з моря поблизу Лівії були урятовані й повернені на африканське узбережжя тисячі мігрантів. Багато з тих мігрантів, яких або урятували в морі або арештували на узбережжі, залишаються у переповнених центрах на території Лівії, усупереч неодноразовим закликам міжнародної спільноти стосовно їх закриття.