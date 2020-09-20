Волонтери врятували понад 100 мігрантів біля берегів Лівії

Німецька неурядова організація Sea-Eye повідомила, що врятувала 114 мігрантів з двох суден, що застрягли у лівійського узбережжя.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на "Дзеркало тижня".

Рятувальний човен Sea-Eye під назвою Alan-Kurdi спочатку підняв на борт 90 осіб з перевантаженого гумового човна, а потім ще 24 особи з рибальського човна.

За даними НПО, вісім з врятованих були дітьми і ще вісім - жінками, одна з яких була вагітна.

"Через страх бути затриманими лівійської міліцією ці люди не подавали сигнал лиха, наражаючи себе на ризик", - сказав президент Sea-Eye Гордій Іслер.

Нагадаємо: цьогоріч знову різко збільшилася кількість судів мігрантів, які ризикують перетнути Середземне море, аби досягти Європи. Спроби зробити це з Лівії збільшилися на 91 відсоток з січня по липень в порівнянні з тим же періодом минулого року: 14 481 особа зробила спробу перетину небезпечного переходу.

Щонайменше 300 людей загинули, хоча Міжнародна організація з міграції стверджує, що цифра може бути набагато вище.

Фото: АА