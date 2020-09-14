Групу врятованих у Середземномор'ї мігрантів висадили на Сицилії

Групі мігрантів, врятованих датським танкером у Середземному морі, дозволили висадитися в Італії після більш ніж 40 днів перебування у морі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що 27 осіб, у тому числі одна вагітна жінка, покинули Лівію 2 серпня. Датський танкер Maersk Etienne підібрав їх незабаром після того, як їх судно почало тонути. Але кораблю понад місяць не дозволяли ніде швартуватися, поки у суботу ввечері мігрантів не дозволили висадити на Сицилії.

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Як раніше повідомляло агентство, Європейська комісія має намір презентувати потужний план управління міграцією, який передбачає розроблення солідарної відповідальності членів ЄС у цій сфері.

Презентація запланована на 30 вересня.