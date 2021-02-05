Рівень довіри Путіну впав до 29% - Левада-центр

Рівень довіри президенту Росії Володимиру Путіну в кінці січня - на початку лютого знизився до 29%.

Як передає Укрінформ, це засвідчує опитування Левада-центру.

Рівень довіри Путіну знову почав падати після пів року стабільних показників, які були, починаючи з серпня минулого року. У серпні-жовтні 2020 року рівень довіри Путіну тримався на рівні 33-34%, а мінімальне значення соціологи зафіксували в липні, коли про довіру Путіну повідомили 23% респондентів.

Під час опитування респондентів просили назвати кілька політиків чи громадських діячів, яким вони довіряють найбільше.

Рейтинг довіри Путіну, за даними «Левада-центру», понад два років постійно знижується, лише іноді періодично підвищуючись на кілька пунктів.

Найвищого рівня рейтинг довіри Володимиру Путіну досяг у 2015 році. Тоді він становив 80%.