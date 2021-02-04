Рейн вийшов з берегів - вода піднялася на 8,5 метра

У Німеччині рівень води в Рейні піднявся на 8,5 метра. Нинішня повінь, яку спричинили тала вода та дощі, є найсильнішою за останні десятиліття в країні.

Про це повідомляє Німецька служба погоди, передає кореспондент Укрінформу.

Від повені постраждали такі великі міста, як Бонн, Кельн, Дюссельдорф. Зокрема, в Бонні до ранку п’ятниці очікується підвищення рівня води до 8,5 м. У четвер рівень води в районі Дуйсбург-Рурорт становив 9,26 метра.

Судноплавство на Рейні призупинено. У середу поблизу Дюссельдорфа застрягло вантажне судно, яке зрештою вдалося відбуксирувати.

Ситуація на Рейні залишається напруженою у четвер, але метеорологи прогнозують, що найближчими днями вона поліпшиться.

Фото: RP