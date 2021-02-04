У РФ глава Всетатарського громадського центру оголосив голодування на знак протесту

Голова Всетатарського громадського центру (ВТГЦ) Фаріт Закієв оголосив голодування на знак протесту проти вимоги російської прокуратури визнати організацію екстремістською і закрити її.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що голодування Закієв почав 3 лютого. Він вважає претензії прокуратури "абсурдними" і хоче привернути до цього увагу громадськості та міжнародної спільноти.

«Визнання ВТГЦ екстремістською організацією рівнозначно визнанню екстремістом татарського народу, визнання екстремістською ідеї державності Республіки Татарстан і положень про федералізм Конституції РФ», - йдеться в заяві організації.

Про подання позову стало відомо 15 січня. У наглядовому відомстві РФ провели перевірку організації і прийшли до висновку, що діяльність ВТГЦ "суперечить чинному законодавству і має екстремістський характер". Увагу прокуратури привернули як внутрішні документи ВТГЦ, так і публічні виступи членів організації.

Позов прокуратури буде розглянуто у Верховному суді Татарстану 24 лютого.

Всетатарський громадський центр (ВТГЦ) - перша незалежна громадсько-політична організація татар в СРСР, створена у 1989 році в Казані. Ставить собі за мету "духовну консолідацію татарської нації".

Фото: Azaltiq (RFE/RL)