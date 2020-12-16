Творець білоруського опозиційного Telegram-каналу оголосив голодування

Творець опозиційного Telegram-каналу «Білорусь головного мозку» Ігор Лосик оголосив безстрокове голодування.

Як передає Укрінформ, про це повідомили адміністратори канала.

Лосик зробив це на знак протесту проти висунення проти нього нового звинувачення. Повідомляється також, що його дружина, Дар'я Лосик, в знак солідарності з чоловіком також оголосила безстрокове голодування.

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За попереднім звинуваченням Ігоря Лосика повинні були випустити з ув'язнення до 25 грудня, проте йому висунули нове звинувачення - у приготуванні до участі в масових заворушеннях. Покарання за цією статтею становить від трьох до восьми років ув'язнення.

Лосик не визнає звинувачень і має намір голодувати до зняття всіх звинувачень або зміни йому запобіжного заходу.