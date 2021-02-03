США призупинили виведення військових з Німеччини

Адміністрація нового президента США Джо Байдена призупинила виведення 12 000 американських військовослужбовців з території Німеччини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Stars and Stripes.

За словами очільника Європейського командування Збройних сил США Тода Волтерса, виведення американських військових з Німеччини, що здійснювалося в рамках ініціатив попередньої адміністрації Білого дому, наразі призупинене.

«Нова адміністрація заявила про необхідність здійснити ретельну перевірку - від початкової до кінцевої стадії», - сказав Волтерс.

Він зазначив, що новий міністр оборони США Ллойд Остін перегляне рішення попередньої адміністрації.

Колишній президент США Дональд Трамп наказав Пентагону розробити план зменшення американської військової присутності у Німеччині, заявивши, що в країні надто багато американських військових, а Берлін не вкладає достатньо коштів у власну оборону.

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Як відомо, президент США Джо Байден зняв заборону трансгендерам служити в армії, скасувавши у такий спосіб указ Трампа.

Фото: FREDERIC ROSAIRE/NATO