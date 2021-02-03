Байден продовжить роботу над Космічними силами, створеними за Трампа

Адміністрація президента США Джо Байдена продовжить роботу над створеними за правління Дональда Трампа американськими космічними військами.

Як передає Укрінформ, про це заявила у Твіттері речниця Білого дому Джен Псакі.

«Ми з нетерпінням чекаємо на продовження роботи Космічних сил і запрошуємо членів команди відвідати нас у конференц-залі в будь-який час, щоб поділитися оновленою інформацією про свою важливу роботу», - написала вона.

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Як повідомлялося, у лютому 2019 року Трамп підписав указ про створення шостого самостійного формування в оборонній системі США – космічних військ. Їхня мета - добитися домінування США в космосі.

У травні 2020 року Космічні сили США запустили на орбіту секретний безпілотний шатл X-37B, який, згідно з неофіційними даними, призначений для обкатки технологій перспективного перехоплювача, здатного інспектувати чужі космічні супутники і за необхідності знищувати їх. Космоліт може швидко змінювати орбіти і маневрувати, доставляти на орбіту і повертати на Землю невеликі вантажі.