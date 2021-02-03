Байден у четвер виступить з промовою про роль Америки у світі – Держдеп

Новий президент США Джо Байден спланував на четвер візит до зовнішньополітичного відомства країни, де виступить із промовою щодо глобальної ролі Сполучених Штатів.

Про це повідомила в вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми можемо підтвердити, що президент відвідає Державний департамент у четвер»,- зазначила речниця адміністрації Байдена.

Вона нагадала, що спочатку цей візит планувався на понеділок. «Однак нам довелося все змінити через снігопад», - зауважила Псакі.

Офіційна представниця Білого дому також повідомила, що президент у своїй промові «подякує чоловікам та жінкам, які працюють у сфері національної безпеки, за їхню службу нашій країні та зробить ремарки щодо відновлення ролі Америки у світі».

Як повідомлялося, Державний департамент стане першим місцем серед інших федеральних установ, які відвідає 46-й президента США.