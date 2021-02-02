Аеропорти Нью-Йорка закрили через снігопад
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Укрінформ
У Нью-Йорку 1 лютого пройшов сніговий шторм. Летовища міста, включно з головним - імені Кеннеді призупинили роботу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє New York Post.
Зазначається, що всі авіарейси з аеропортів Ла-Гуардія та Кеннеді призупинені через негоду.
Як повідомляє BBC, у штаті оголошено надзвичайну ситуацію.
Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що низка державних пунктів масової вакцинації від коронавірусу у штаті будуть закриті через зимову негоду.
Фото: globallookpress.com