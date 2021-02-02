Аеропорти Нью-Йорка закрили через снігопад

У Нью-Йорку 1 лютого пройшов сніговий шторм. Летовища міста, включно з головним - імені Кеннеді призупинили роботу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New York Post.

Зазначається, що всі авіарейси з аеропортів Ла-Гуардія та Кеннеді призупинені через негоду.

Як повідомляє BBC, у штаті оголошено надзвичайну ситуацію.

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що низка державних пунктів масової вакцинації від коронавірусу у штаті будуть закриті через зимову негоду.

Фото: globallookpress.com