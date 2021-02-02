У Фінляндії за таксі можна буде «розплатитися» ідеєю
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.
З пасажира не візьмуть грошей, але попросять поділитися думкою про те, як можна покращити роботу служб таксі.
«Ми сподіваємося, що люди розкажуть про власний досвід і дадуть конкретні поради щодо поліпшення нашого сервісу. Ми будемо вдячні за будь-які думки й коментарі», - розповіла Катя Сакса з Таксомоторного товариства Фінляндії.
Зазначається, що спеціальні таксі можна буде викликати тільки телефоном. Всі думки клієнтів будуть задокументовані та опубліковані в соціальних мережах. У кампанії беруть участь Таксомоторне товариство і фірми Lähitaksi, Taksi Helsinki і Otaxi.
«Зміна законодавства, що відбулася два роки тому, призвела до зниження довіри фінів до таксі, хоча переважна більшість підприємців, які працюють у цій сфері, хочуть надати клієнтам найкращий сервіс. Тому для нас важливо розвінчати якісь стереотипи та знайти спосіб повернути втрачену довіру», - пояснила Сакса.
Як повідомляв Укрінформ, у фінському місті Лахті стартував перший у світі міський проєкт оренди лиж City Skis, що має, з-поміж іншого, сприяти зменшенню викидів вуглецю.