У Фінляндії за таксі можна буде «розплатитися» ідеєю

У середу, 3 лютого, у столичному регіоні Фінляндії, а також у містах Оулу та Рованіемі на один день з'являться особливі таксі, в яких можна буде проїхати абсолютно безплатно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

З пасажира не візьмуть грошей, але попросять поділитися думкою про те, як можна покращити роботу служб таксі.

«Ми сподіваємося, що люди розкажуть про власний досвід і дадуть конкретні поради щодо поліпшення нашого сервісу. Ми будемо вдячні за будь-які думки й коментарі», - розповіла Катя Сакса з Таксомоторного товариства Фінляндії.

Зазначається, що спеціальні таксі можна буде викликати тільки телефоном. Всі думки клієнтів будуть задокументовані та опубліковані в соціальних мережах. У кампанії беруть участь Таксомоторне товариство і фірми Lähitaksi, Taksi Helsinki і Otaxi.

«Зміна законодавства, що відбулася два роки тому, призвела до зниження довіри фінів до таксі, хоча переважна більшість підприємців, які працюють у цій сфері, хочуть надати клієнтам найкращий сервіс. Тому для нас важливо розвінчати якісь стереотипи та знайти спосіб повернути втрачену довіру», - пояснила Сакса.

Як повідомляв Укрінформ, у фінському місті Лахті стартував перший у світі міський проєкт оренди лиж City Skis, що має, з-поміж іншого, сприяти зменшенню викидів вуглецю.