У Сеулі випробували безпілотні «небесні» таксі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
Дрони EH216 були розроблені китайською компанією Ehang. Кожен літаючий транспортний засіб важить 650 кг і розрахований на перевезення двох пасажирів.
Самі ж дрони злітають і приземлюються вертикально.
У південнокорейському відомстві сподіваються завдяки дронам-таксі розвантажити дороги для звичайних автомобілістів, і вже у 2025 році дозволити компаніям надавати послуги з перевезення автономними летючими дронами на комерційній основі.
Зазначається, що у вересні міністерство вже протестувало п’ять автономних дронів для доставки їжі у місті Седжонг, що за 130 км від Сеула, на тлі пандемії коронавірусу.
Як повідомляв Укрінформ, словацька компанія KleinVision показала тестовий політ спортивного автомобіля, що може трансформуватись у летючий транспортний засіб за 3 хвилини.
Фото: Hanwha Systems, Yonhap