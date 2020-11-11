У Сеулі випробували безпілотні «небесні» таксі

Міністерство землі, інфраструктури й транспорту Південної Кореї протестувало шість летючих автономних таксі-дронів у столиці Сеулі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Дрони EH216 були розроблені китайською компанією Ehang. Кожен літаючий транспортний засіб важить 650 кг і розрахований на перевезення двох пасажирів.

Самі ж дрони злітають і приземлюються вертикально.

У південнокорейському відомстві сподіваються завдяки дронам-таксі розвантажити дороги для звичайних автомобілістів, і вже у 2025 році дозволити компаніям надавати послуги з перевезення автономними летючими дронами на комерційній основі.

Зазначається, що у вересні міністерство вже протестувало п’ять автономних дронів для доставки їжі у місті Седжонг, що за 130 км від Сеула, на тлі пандемії коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, словацька компанія KleinVision показала тестовий політ спортивного автомобіля, що може трансформуватись у летючий транспортний засіб за 3 хвилини.

Фото: Hanwha Systems, Yonhap