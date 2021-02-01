Учені виявили «нанохамелеона» — найменшу з відомих рептилій у світі

Команда дослідників виявила новий вид хамелеона на Мадагаскарі — він настільки маленький, що може вміститися на кінчику пальця.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на New Atlas.

Маленький вид Brookesia nana, або нанохамелеон, виявили у північних районах острова Мадагаскар. Дослідники знайшли двох особин виду — чоловічо-жіночу пару. Самка має довжину тіла до 29 мм — найменші розміри серед відомих геконів та хамелеонів. Самці ще менші — завдовжки до 22 мм з хвостом. Самець нанохамелеона став найменшою рептилією у світі та перегнав попереднього рекордсмена — споріднений вид B. tuberculata — приблизно на пів міліметра.

Вчені переконалися, що пара нанохамелеонів повнолітня, коли провели мікроскопічне рентгенівське сканування, результати якого підтвердили зрілість обох особин. У самиці виявили два зародкових яйця, а статеві органи самця виявилися достатньо розвиненими для спарювання з самицями більшого розміру.

Причина маленького розміру виду залишається загадкою, зазначають дослідники. Один з авторів дослідження Йорн Келер розповів, що «найближчим родичем нового хамелеона є майже вдвічі більший за розміром B. karchei, який зустрічається в тих самих горах. Це означає, що в обох видів спільна особливість — надзвичайна мініатюризація».

За даними дослідників, середовище проживання нового виду може обмежуватися лише кількома гектарами, що може спричинити загрозу зникнення нанохамелеонів. «На жаль, середовище проживання нанохамелеона зазнає сильного тиску через вирубку лісів, але нещодавно цю територію визначили як заповідну зону, і, сподіваємось, це дасть змогу цьому крихітному новому хамелеону вижити», — додав науковець Олівер Говлічек.

Фото: Frank Glaw (SNSB/ZSM)