На півночі Сирії вибухнув замінований автомобіль - п'ятеро загиблих

Унаслідок вибуху на півночі Сирії, в районі, контрольованому супротивниками режиму Асада, загинули п'ятеро людей, ще 15 дістали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

«Щонайменше п'ятеро осіб, включаючи дитину, загинули і ще 15 поранені внаслідок вибуху, що прогримів у районі Афрін (Північна Сирія), підконтрольному повстанцям», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, причиною трагедії на півночі провінції Алеппо, став підрив навантаженого вибухівкою автомобіля.

У правозахисній організації додали, що кількість загиблих може зрости, адже кілька поранених перебувають у критичному стані.

Як повідомлялося, 27 січня було виявлено та затримано 12 бойовиків ІДІЛ, які намагалися із Сирії незаконно потрапити на територію Туреччини.

Фото: AA