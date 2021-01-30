В Індії через туман автобус зіткнувся з вантажівкою - десять загиблих
Укрінформ
Щонайменше 10 людей загинули на півночі Індії внаслідок ДТП за участю автобуса і вантажівки.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
Автокатастрофа сталася в місті Морадабад (штат Уттар-Прадеш) за 177 км від столиці країни Нью-Делі.
Унаслідок зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою загинули десятеро людей, також повідомляється про постраждалих, однак їх кількість не уточнюється.
За попередніми даними, причиною ДТП стала погана видимість через густий туман.
Як зазначається, головний міністр штату Уттар-Прадеш Йогі Адітьянатх заявив, що рідні загиблих та потерпілі отримають грошову компенсацію.