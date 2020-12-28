У Камеруні автобус зіткнувся з вантажівкою - 37 загиблих

На заході Камеруну внаслідок ДТП за участю автобуса і вантажівки загинули 37 осіб, ще 18 дістали травми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Зіткнення сталося в селі Немале на заході Камеруну близько 2-ї години ночі за місцевим часом.

Зазначається, що автобус, розрахований на 70 пасажирів, прямував до столиці Яунде міста Фумбан.

За попередньою інформацією, зіткнення з вантажівкою сталося через помилковий маневр водія автобуса.

За словами одного з представників місцевої адміністрації, пасажири автобуса поверталися з різдвяних свят до своїх родин для зустрічі Нового року.

Фото: Africanews, Joel Kouam