У Камеруні автобус зіткнувся з вантажівкою - 37 загиблих
Укрінформ
На заході Камеруну внаслідок ДТП за участю автобуса і вантажівки загинули 37 осіб, ще 18 дістали травми.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.
Зіткнення сталося в селі Немале на заході Камеруну близько 2-ї години ночі за місцевим часом.
Зазначається, що автобус, розрахований на 70 пасажирів, прямував до столиці Яунде міста Фумбан.
За попередньою інформацією, зіткнення з вантажівкою сталося через помилковий маневр водія автобуса.
За словами одного з представників місцевої адміністрації, пасажири автобуса поверталися з різдвяних свят до своїх родин для зустрічі Нового року.
Фото: Africanews, Joel Kouam