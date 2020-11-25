У Бразилії зіткнулися автобус і вантажівка, понад 30 загиблих

На південному сході Бразилії неподалік від Сан-Паулу сталася масштабна аварія на трасі, в результаті зіткненні автобуса і вантажного автомобіля загинули щонайменше 32 особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP у Твітері.

Інцидент стався на шосе Альфредо де Олівейра Карвальо між населеними пунктами Тагуаї та Такуарітуба. Через це рух трасою був паралізований чотири години.

#UPDATE The bus, which was carrying workers at a textile factory, collided with the truck early in the morning on a highway outside the town of Taguai, in Sao Paulo state, police saidhttps://t.co/afUqsXRq31 — AFP News Agency (@AFP) November 25, 2020

Більшість жертв були пасажирами автобуса. Загалом в ньому перебували 53 людини разом із водієм.

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Також є інформація про поранених у важкому стані. Їхня точна кількість не зазначається.

Кількість загиблих може зрости. Деталі інциденту з’ясовуються.