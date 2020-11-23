МЗС підтвердило загибель українки у ДТП у Словаччині

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МЗС.

Зазначається, що, за інформацією посольства України у Словаччині, ДТП за участі мікроавтобусу Mercedes Sprinter з українською реєстрацією сталося сьогодні на трасі R1 поблизу с.Тековське Немце Нітрянського краю.

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«Внаслідок ДТП загинула 1 громадянка України, 2 громадян України отримали травми та були госпіталізовані до лікарні м.Нітра. Наразі тривають слідчі дії щодо розслідування причин аварії. Справа перебуває на контролі Посольства України в Словаччині», - поінформували у МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, на території Словаччини потрапив у ДТП мікроавтобус, в якому їхали українці, внаслідок чого одна людина загинула, а двоє зазнали ушкоджень.