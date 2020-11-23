У Словаччині розбився автобус з українцями
Фото
Укрінформ
На території Словаччини потрапив у ДТП мікроавтобус, в якому їхали українці, внаслідок чого одна людина загинула, а двоє зазнали ушкоджень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці поліції Нітранського краю у Фейсбуці.
Як зазначається, зранку в понеділок на швидкісній дорозі R1 біля заправки Тековське Нємце сталася трагедія.
«Український водій Mercedes Sprinter, імовірно, заснув за кермом і врізався у вантажівку Iveco, яка їхала попереду. Унаслідок ДТП одна людина у мікроавтобусі загинула, а водій та пасажир опинилися з травмами в лікарні», - йдеться у повідомленні словацької поліції.
Зазначається, що водії пройшли тест на алкоголь, який показав негативний результат.
Наразі правоохоронці з’ясовують обставини ДТП, а також хто був її винуватцем.
Фото: Polícia SR - Nitriansky kraj