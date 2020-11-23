У Словаччині розбився автобус з українцями

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці поліції Нітранського краю у Фейсбуці.

Як зазначається, зранку в понеділок на швидкісній дорозі R1 біля заправки Тековське Нємце сталася трагедія.

«Український водій Mercedes Sprinter, імовірно, заснув за кермом і врізався у вантажівку Iveco, яка їхала попереду. Унаслідок ДТП одна людина у мікроавтобусі загинула, а водій та пасажир опинилися з травмами в лікарні», - йдеться у повідомленні словацької поліції.

Зазначається, що водії пройшли тест на алкоголь, який показав негативний результат.

Читайте також: В Одесі швидка потрапила в ДТП і перекинулася

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини ДТП, а також хто був її винуватцем.

Фото: Polícia SR - Nitriansky kraj