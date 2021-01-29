Помер нобелівський лауреат з хімії Пауль Крутцен

Нобелівський лауреат з хімії Пауль Крутцен помер у віці 87 років. Його смерть підтвердили в Інституті Макса Планка з хімії (ФРН), де працював Крутцен,

Про це передає Укрінформ із посиланням на АВС News.

«Пауль Крутцен був піонером у багатьох відношеннях. Він був першим, хто показав, як діяльність людини руйнує озоновий шар», - сказав президент Товариства Макса Планка Мартін Стратманн.

За його словами, робота Крутцена допомогла закласти основу для всесвітньої заборони на озоноруйнівні речовини. Це, на його думку, є унікальним прикладом того, як фундаментальні дослідження можуть безпосередньо призвести до глобального політичного рішення.

Нідерландський хімік разом з колегами отримав Нобелівську премію за дослідження озонових дір в атмосфері у 1995 році.

Основний напрямок його досліджень — це хімія стратосфери і тропосфери та її роль у біогеохімічних циклах і формуванні клімату.

Крутцен став одним з найвідоміших вчених, які вивчають глобальне потепління і залучили світ до цього явища. Він також є автором теорії ядерної зими, ймовірного стану клімату Землі в разі глобальної ядерної війни. Крутцен був активним прихильником геоінженерії — концепції активного втручання в природу з метою зміни властивостей клімату, які уповільнюють або запобігають згубним його змінам. Зокрема, підтримував ідею масованого викиду різних аерозольних частинок (насамперед двоокису сірки) в земну стратосферу для відбивання сонячного випромінювання.

У 2000 році Крутцен разом з Хорстом Штормером запропонували термін «антропоцен» для опису сучасної геологічної епохи.

Фото: europarl.europa.eu