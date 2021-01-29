У Лівані не припиняються протести проти локдауну: постраждалих вже більше сотні

У Лівані унаслідок зіткнень між правоохоронцями й протестувальниками, які вимагають скасування локдауну, постраждало більше сотні людей.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на місцеві ЗМІ пише Сіньхуа.

“Унаслідок зіткнень між протестувальниками та правоохоронцями у місті Триполі на півночі Лівану травми отримало 102 особи”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що протести, викликані COVID-локдауном та економічною кризою, тривають вже четвертий день поспіль.

"У четвер протести активізувалися за кілька годин після того, як один з мітингувальників загинув від отриманих під час зіткнень в середу ран. Ліванці вийшли на вулиці, де розпочали кидати коктейлі Молотова, на які поліція у спецобладнанні відреагувала сльозогінним газом”, - йдеться у повідомленні.

На підтримку протестувальників у Триполі вже відбулися мітинги у чотирьох інших ліванських містах, в тому числі столиці Бейруті.

Як раніше повідомляло агентство, уряд Лівану запровадив на десять днів цілодобову комендантську годину через зростання кількості випадків захворювання на COVID-19. Це спровокувало масові виступи проти подібних обмежень.

Фото: Новая газета Амар Абед Раббо