Масові виступи проти локдауну в Лівані: десятки постраждалих
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на місцеві ЗМІ пише Сіньхуа.
Зазначається, що у сутичках в Тріполі, що в 100 км від Бейруту, отримало поранення 74 мітингувальника та дев’ять правоохоронців. “Один із правоохоронців був важко поранений, 63 протестувальника отримали меддопомогу на місці й 11 доставили до лікарень”, - йдеться у матеріалі.
Сіньхуа нагадує, що масові виступи проти загального локдауна, запровадженого у Лівані для боротьби із COVID-19, тривають у місті третій день поспіль.
Безпекові служби Лівану заявили, що мітингувальники намагаються прорватися до штаб-квартири уряду Тріполі, закидуючи охорону коктейлями Молотова та камінням. “Ми використовуватимемо усі дозволені законом засоби для розгону демонстрантів”, - йдеться у поширеній заяві.
Нагадаємо: пандемія коронавірусу посилила економічну та фінансову кризу в Лівані, оскільки локдаун збільшив бідність у країні.
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