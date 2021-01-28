Масові виступи проти локдауну в Лівані: десятки постраждалих

У Лівані унаслідок зіткнень між правоохоронцями й протестувальниками, які вимагають скасування локдауну, постраждало понад 80 осіб.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на місцеві ЗМІ пише Сіньхуа.

Зазначається, що у сутичках в Тріполі, що в 100 км від Бейруту, отримало поранення 74 мітингувальника та дев’ять правоохоронців. “Один із правоохоронців був важко поранений, 63 протестувальника отримали меддопомогу на місці й 11 доставили до лікарень”, - йдеться у матеріалі.

Сіньхуа нагадує, що масові виступи проти загального локдауна, запровадженого у Лівані для боротьби із COVID-19, тривають у місті третій день поспіль.

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Безпекові служби Лівану заявили, що мітингувальники намагаються прорватися до штаб-квартири уряду Тріполі, закидуючи охорону коктейлями Молотова та камінням. “Ми використовуватимемо усі дозволені законом засоби для розгону демонстрантів”, - йдеться у поширеній заяві.

Нагадаємо: пандемія коронавірусу посилила економічну та фінансову кризу в Лівані, оскільки локдаун збільшив бідність у країні.

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