Боротьба з расизмом та сексизмом: у Сан-Франциско перейменують 44 школи

Комітет з питань освіти Сан-Франциско вирішив перейменувати 44 школи у рамках боротьби з расизмом та сексизмом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC News.

Рішення було ухвалене шістьма голосами "за". Проти виступив один член комітету.

Всього у місті буде перейменована майже третина шкіл.

У комітеті заявили, що школи, які були названі на честь колишніх президентів США Авраама Лінкольна, Джорджа Вашингтона та інших діячів, будуть перейменовані, оскільки ці люди мали відношення до расизму, сексизму або рабства.

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Чиновники додали, що громадськість може до 19 квітня запропонувати альтернативні назви для вказаних шкіл.

Саме обговорення даного питання тривало ще з 2018 року.

Як повідомляв Укрінформ, як мінімум 11 класичних мультфільмів студії Disney, серед яких "Пітер Пен", "Дамбо", "Книга джунглів" тощо демонструватимуться на стрімінговому сервісі Disney+ з поміткою про расистський контент.

Фото: Justin Sullivan / Getty Images