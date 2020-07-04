Популярна у США команда Washington Redskins змінить назву через расові питання

Популярна команда з американського футболу Washington Redskins, відома своїм логотипом червоношкірого індіанця, заявила, що перегляне свою назву на тлі масових протестів у США проти расової дискримінації.

Про це заявив у п'ятницю власник команди Ден Снайдер, повідомляє The Hill.

"Снайдер давно захищав назву своєї команди – попри критику, що вона має расистські посили, однак останнім часом він зазнав потужного тиску з боку головних спонсорів, які підтримали зміни", - зауважує видання.

Зокрема, столичний стадіон FedEx, де базується команда Washington Redskins, надіслав письмову вимогу власнику змінити назву команди. А мережа спортивного одягу Nike вилучила з продажу іменну продукцію з логотипами популярного у США індіанця.

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Нагадаємо: впродовж останнього місяці Сполучені Штати охопили протести, які закликають припинити жорстокість поліції та системний расизм у країні. При цьому, протестувальники зносили статуї лідерів конфедератів, у Конгресі лунають ініціативи щодо перейменування військових баз, названих на честь представників Конфедерації. Минулого місяця на стадіоні RFK у Вашингтоні була демонтована статуя Джорджа Престона Маршалла, засновника команди Redskins.