Mercedes перефарбувала боліди F1 на знак боротьби з расизмом

Про це йдеться в повідомленні на офіційній Twitter-сторінці команди Mercedes.

"Представляємо нашу нову ліврею (фарбування машини – ред.) 2020 року. Це обіцянка щодо прагнення до різноманітності нашої команди та нашого виду спорту, а також сигнал відданості команди боротьбі з расизмом та дискримінацією у всіх її формах", - наголосили в Mercedes.

Крім того, повідомляється, що основні пілоти команди виступатимуть у чорних костюмах на знак боротьби з проявами расизму.

Introducing our new 2020 livery 🖤 A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms. pic.twitter.com/ZYzCsFl6Mv