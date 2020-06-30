Mercedes перефарбувала боліди F1 на знак боротьби з расизмом

Mercedes перефарбувала боліди F1 на знак боротьби з расизмом

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Укрінформ
Німецький автогігант Mercedes прийняв рішення перефарбувати боліди своєї команди на змаганнях Формули-1 (F1) у чорний колір, щоби підтримати таким чином рух проти расизму.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній Twitter-сторінці команди Mercedes.

"Представляємо нашу нову ліврею (фарбування машини – ред.) 2020 року. Це обіцянка щодо прагнення до різноманітності нашої команди та нашого виду спорту, а також сигнал відданості команди боротьбі з расизмом та дискримінацією у всіх її формах", - наголосили в Mercedes.

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Крім того, повідомляється, що основні пілоти команди виступатимуть у чорних костюмах на знак боротьби з проявами расизму.

Нагадаємо: впродовж останнього місяця масові протести охопили спочатку США, а потім світ. Маніфестанти виступають проти расової дискримінації у світі.

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