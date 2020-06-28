Рекламний бойкот Coca-Cola коштував Цукерберга 7 мільярдів доларів

Бойкот великих рекламодавців Facebook обвалює ціну акцій гіганта соціальних медіа та особистий прибуток його виконавчого директора Марка Цукерберга.

Про це повідомляє Business Insider.

"Багатство Цукерберга поменшало на 7,21 мільярда доларів станом на суботу, тоді як ціна акцій Facebook впала більш ніж на 8% після закриття п'ятничних торгів", - йдеться у повідомленні.

Причина - компанії-рекламодавці одна за одною бойкотують соцмережі. Серед них Coca-Cola, яка підтримує американську групу з питань прав людини #StopHateforProfit.

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Виконавчий директор Coca-Cola Джеймс Квінсі заявив у п’ятницю, що компанія припинить усю рекламу в соціальних мережах на 30 днів.

"Расизму немає місця у світі і расизму немає місця в соціальних медіа. Компанія Coca-Cola призупинить платну рекламу на всіх платформах соціальних медіа в усьому світі щонайменше на 30 днів. Ми візьмемо цей час на те, щоб переглянути свою рекламну політику, щоб визначити, чи потрібні зміни. Ми також очікуємо більшої відповідальності та прозорості від наших партнерів серед соціальних медіа", - написав Квінсі на сайті Coca-Cola.

Кампанія #StopHateforProfit стартувала 19 червня після смерті Джорджа Флойда від рук поліціянтів і коли Facebook відмовилася видалити допис президента Дональда Трампа, який назвав протестувальників «головорізами» і погрожував їм розправою.

Великі корпорації, включаючи Unilever, Hershey Co, North Face, Verizon та багато інших, протягом останнього тижня або призупинили або зовсім зупинили свою рекламу в Facebook та на інших платформах соціальних медіа.

Здається, такий тиск працює: пізно в п’ятницю Цукерберг оголосив, що компанія відтепер маркуватиме «гідні новини», зокрема дописи політиків, які порушують правила щодо, наприклад, мови ненависті чи насильства. Це суттєве зрушення, враховуючи, що компанія досі повністю відмовлялася модерувати риторику політиків.

На рекламу припадає майже 100% доходу Facebook, компанія продала реклами за перші три місяці цього року на 17,4 млрд доларів.

Фото: @ picture-alliance / dpa / AP Photo / C. Kaster