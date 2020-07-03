Twitter видалив терміни "господар", "раб" і "чорний список" з програмних кодів

Twitter видалив зі своїх кодів терміни «господар», «раб» і «чорний список», які часто використовуються у мові програмування, на користь «більш інклюзивних» слів.

Про це повідомляє ВВС.

«Платформа соціальних мереж Twitter видалила терміни «господар», «раб» і «чорний список» на користь більш інклюзивної мови», - йдеться в повідомленні.

За оцінками експертів, на заміну термінів можуть «піти мільйони і місяці».

Як зазначає видання, ці терміни часто використовуються в програмних кодах, створених кілька десятиліть тому.

У програмуванні термін «майстер» належить до основної версії коду, яка управляє «рабами» або репліками. «Чорний список» використовується для опису елементів, які автоматично забороняються - це, як правило, заборонені вебсайти.

Американський банк JPMorgan також оголосив про такий крок, оскільки дедалі більше компаній борються з расизмом після вбивства Джорджа Флойда поліцією в Міннеаполісі.