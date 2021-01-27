У Москві затримали брата Навального

Співробітники правоохоронних органів РФ завершили обшук у квартирі політика Олексія Навального у Москві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Meduza.

Зазначається, що після закінчення обшуку брата політика Олексія Навального - Олега Навального, забрали поліцейські. Куди саме повезли затриманого, невідомо.

27 січня російські силовики влаштували обшук в квартирі Олексія Навального, його дружини Юлії та соратників політика. Обшуки пов'язані з кримінальною справою про порушення санітарно-епідеміологічних норм на акції 23 січня у Москві.

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Як повідомляв Укрінформ, Олексія Навального затримали у московському аеропорту «Шереметьєво» 17 січня.

Навальний щойно повернувся до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння у Томську.

Раніше повідомлялося, що в Росії Навального можуть затримати ФСВП та Слідчий комітет. Тиждень тому ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Термін закінчився 30 грудня.

18 січня політика заарештували на 30 діб.