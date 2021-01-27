Литва продовжила жорсткий карантин до березня

Уряд Литви продовжив карантин та обмеження на пересування між територіями самоврядування до березня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Delfi.

За пропозицією Міністерства охорони здоров'я Литви, уряд продовжив карантин та обмеження пересування між територіями самоврядування до кінця лютого (до опівночі 28 лютого).

До цієї ж дати продовжено обмеження на пересування між територіями самоврядування, за винятком поїздок через смерть близьких родичів, на роботу, а також у місця міжнародних поїздок і з них.

Пропозицію продовжити карантин МОЗ аргументувало тим, що з запровадженням жорсткого карантину захворюваність на COVID-19 знизилася, але все ще залишається високою.

Відзначається, що карантин введено в Литві 7 листопада минулого року, з 16 грудня його було посилено і продовжено до 31 січня. Наразі в країні заборонена діяльність більшості магазинів, місць спорту і відпочинку, зібрання та обмежено пересування людей між територіями самоврядування.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 27 січня зафіксовано 100 837 607 випадків COVID-19, зокрема 2 167 096 - летальних, одужали 72 842 827 осіб.