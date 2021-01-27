Boeing 737 Max дозволили літати в Європі

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) дозволило поновити польоти в Європі літакам Boeing 737 Max після дворічної заборони через дві катастрофи лайнерів цього типу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі відомства.

«Після детального аналізу, проведеного EASA, ми встановили, що 737 Max може безпечно повернутися до експлуатації. Ця оцінка була проведена абсолютно незалежно від Boeing або Федеральної авіаційної адміністрації США та без будь-якого економічного чи політичного тиску», - заявив керівник відомства Патрік Кай.

Він додав, що EASA і надалі уважно стежитиме за експлуатацією Boeing 737 Max.

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За словами Кая, компанія Boeing також зобов'язалась працювати над удосконаленням літака 737 в середньостроковій перспективі, щоб досягти ще більш високого рівня безпеки.

Як повідомлялося, Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) 18 листопада 2020 року дозволило комерційну експлуатацію Boeing 737 Max, який отримав нове програмне забезпечення. 18 січня Канада також дала дозвіл.

Експлуатацію цього літака заборонили у березні 2019 року після двох авіакатастроф, які забрали життя 346 осіб.

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Вперше Boeing 737 Max розбився в Індонезії в жовтні 2018 року, а у березні 2019 року - в Ефіопії. Як повідомлялося, причиною авіакатастроф стали вади у роботі програмного забезпечення системи маневрування. Також були встановлені порушення в офіційній системі контролю за виробництвом літаків.

Катастрофи Boeing 737 Max завдали значної шкоди репутації концерну та призвели до рекордних збитків авіабудівника.