Канада дозволила Boeing 737 MAX відновити польоти

Літаки моделі Boeing 737 MAX вже цього тижня зможуть повернутися до виконання комерційних польотів у Канаді.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у міністерстві транспорту Канади.

“Міністерство транспорту Канади видало Boeing 737 MAX Директиву про льотну придатність. У ній визначені модифікації, які мусять бути зроблені із літаком до того, як його використання буде відновлено у канадському авіаційному просторі. Цим процес перегляду міністерством літака завершено”, - йдеться у поширеному пресрелізі.

Зазначається, що фінальним кроком стане оприлюднення Канадою 20 січня оновленого Повідомлення для льотчиків, яким нині заборонене комерційне використання літака цієї моделі в канадському авіаційному просторі. “Це дозволить повернути літак до використання в Канаді”, - пояснили у міністерстві.

І додали, що загалом провели понад 15 тис. годин за вивченням проблем Boeing 737 MAX та пошуком їх вирішення.

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Авіакомпанії почали використовувати літаки Boeing 737 Max у 2017 році, однак у березні минулого року літак Boeing 737 MAX 8 розбився в Ефіопії через шість місяців після авіакатастрофи за участю цієї ж моделі в Індонезії. Всього загинули майже 350 осіб. Після трагедії в Ефіопії регулятори по всьому світу заборонили літакам сімейства MAX літати.

Аварії спричиняло програмне забезпечення системи управління польотами MCAS через несправні показники датчиків.

Американські та європейські регулятори вже дозволили експлуатацію літаків після того, як Boeing запропонував внести зміни у програмне забезпечення й комп'ютерні системи авіалайнера.