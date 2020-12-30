Boeing 737 Max виконав перший за майже два роки рейс із пасажирами

Літак Boeing 737 Max 29 грудня вперше з березня 2019 року вилетів регулярним рейсом у США.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

"Літак авіакомпанії American Airlines здійснив рейс Маямі-Нью-Йорк. На його борту перебували 100 людей", - йдеться у повідомленні.

В авіакомпанії зауважили, що пасажири, яким летіти цим літаком було не по собі, могли скористатись іншим рейсом.

Як повідомлялося, Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) 18 листопада дозволило комерційну експлуатацію Boeing 737 Max, який отримав нове програмне забезпечення.

Експлуатацію цього літака було заборонено в березні 2019 року після двох авіакатастроф, які забрали життя 346 осіб.

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Вперше Boeing 737 Max розбився в Індонезії в жовтні 2018 року, а у березні 2019 року - в Ефіопії. Як повідомлялося, причиною авіакатастроф стали вади у роботі програмного забезпечення системи маневрування. Також були встановлені порушення в офіційній системі контролю за виробництвом літаків.

Катастрофи Boeing 737 Max завдали значної шкоди репутації концерну та призвели до рекордних збитків авіабудівника.