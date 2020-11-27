Бразилія дозволила відновити польоти Boeing 737 Max

Національне агентство цивільної авіації Бразилії (ANAC) дозволило відновлення експлуатації Boeing 737 MAX, яка була заборонена після двох авіакатастроф та майже дворічної заборони на польоти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Flight Global.

Зазначається, що в ANAC затвердили інженерні та експлуатаційні зміни, внесені розробниками цього літака після того, як внаслідок неполадок програмного забезпечення два літаки Boeing 737 Max розбилися восени 2018 року в Індонезії та навесні 2019 року в Ефіопії.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше польоти Boeing 737 Max дозволило Федеральне управління цивільної авіації США (FAA).

Авіакомпанії почали використовувати літаки Boeing 737 Max у 2017 році.

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У березні минулого року літак Boeing 737 MAX 8 розбився в Ефіопії через шість місяців після авіакатастрофи за участю цієї ж моделі в Індонезії. Всього загинули майже 350 осіб. Після трагедії в Ефіопії регулятори по всьому світу заборонили літакам сімейства MAX літати.