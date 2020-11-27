Бразилія дозволила відновити польоти Boeing 737 Max
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Flight Global.
Зазначається, що в ANAC затвердили інженерні та експлуатаційні зміни, внесені розробниками цього літака після того, як внаслідок неполадок програмного забезпечення два літаки Boeing 737 Max розбилися восени 2018 року в Індонезії та навесні 2019 року в Ефіопії.
Як повідомляв Укрінформ, раніше польоти Boeing 737 Max дозволило Федеральне управління цивільної авіації США (FAA).
Авіакомпанії почали використовувати літаки Boeing 737 Max у 2017 році.
У березні минулого року літак Boeing 737 MAX 8 розбився в Ефіопії через шість місяців після авіакатастрофи за участю цієї ж моделі в Індонезії. Всього загинули майже 350 осіб. Після трагедії в Ефіопії регулятори по всьому світу заборонили літакам сімейства MAX літати.