Експрем'єра Киргизстану затримали у справі про корупцію

Колишнього прем'єр-міністра Киргизстану Мухаммедкалия Абилгазієва затримано за підозрою в незаконному збагаченні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24.kg.

Він перебуває в СІЗО Державного комітету національної безпеки.

На посаді прем'єр-міністра Абилгазієв підписав постанову, згідно з якою ЗАТ «Кумтор голд компані» додатково були надані території для проведення геологорозвідки і видобування золота. Загальна площа копальні збільшилася більше ніж удвічі і становить 26,3 тис. га, у тому числі кілька льодовиків і заповідна територія.

«Раніше діяла постанова уряду, яка встановлювала заборону на розширення площі копальні з метою збереження унікальних природних комплексів, біологічної, ландшафтної розмаїтості і видів рослинного, тваринного світу, занесених до Червоної книги», - повідомили в ДКНБ.

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Крім того, Абилгазієв, працюючи на держслужбі, неправомірно збільшив свої активи, які в кілька разів перевищують офіційні доходи. Для їх легалізації він купував дорогі автомобілі і нерухомість на території Бішкека, Чуйської та Іссик-Кульської областей, а також здійснював фінансові вкладення в сферу будівництва багатоквартирних елітних будинків.

«Всі ці активи оформлялися на підставних осіб», - додали в відомстві.

Як повідомлялося, Абилгазієв очолив уряд Киргизстану в 2018 році, а 15 червня 2020 року подав у відставку.