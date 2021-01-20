У Киргизстані визнали Жапарова обраним президентом

ЦВК Киргизстану офіційно визнала переможцем позачергових виборів президента Садира Жапарова, який набрав майже 80% голосів виборців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція AKIpress.

Таке рішення Комісія ухвалила ввечері 20 січня.

Комісія затвердила протокол результатів виборів, що відбулися 10 січня.

Вибори президента були визнані дійсними. Жапаров набрав 79,2% голосів та був визнаний обраним президентом.

Центральна виборча комісія зареєструвала Садира Жапарова президентом Киргизстану.

Як повідомляв Укрінформ, загалом на президентських виборах у Киргизстані проголосували 39,75% від усіх виборців - це рекордно низька явка за всю історію. Вибори вважаються такими, що відбулися, тому що в новому законі «Про вибори» немає мінімального порогу явки виборців.

Садир Жапаров прийшов до влади у Киргизстані після жовтневих протестів проти результатів парламентських виборів, які згодом переросли в заворушення. Для участі у виборах президента 14 листопада він склав повноваження тимчасово виконуючого обов'язки голови держави та припинив виконання обов'язків прем'єра.