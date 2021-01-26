Польщу замело снігом, десятки тисяч людей — без світла
Найскладніша ситуація зберігається у сусідніх з Україною Підкарпатському та Люблінському воєводствах РП та Підляському воєводстві на північному сході країни, повідомляє Укрінформ із посиланням на TVN24.Польщу замело снігом, десятки тисяч людей — без світла/Фото: tvn24.pl
За інформацією у Твітері заступника голови Урядового центру безпеки Польщі Гжегожа Свіща, за минулу добу рятувальники виїжджали на виклики у зв’язку із сильними опадами 675 разів, найбільше - у Підкарпатському (341) та Люблінському воєводствах (114). Станом на 7-му ранку вівторка понад 81 тис. споживачів електроенергії залишалися у Польщі без світла. Найбільше викликів стосувалося усунення поламаних дерев з доріг та аварій ліній електропередачі. За минулу добу в окремих районах сніговий покрив сягав 25 сантиметрів.
Згідно з прогнозами польських метеорологів, інтенсивні опади у східних регіонах Польщі триватимуть і у вівторок, де може випасти ще до 10 см снігу.
Фото: tvn24.pl