Інтенсивні снігопади у понеділок і в ніч на вівторок залишили без світла понад 80 тисяч поляків на сході та південному сході країни.

Найскладніша ситуація зберігається у сусідніх з Україною Підкарпатському та Люблінському воєводствах РП та Підляському воєводстві на північному сході країни, повідомляє Укрінформ із посиланням на TVN24.

Польщу замело снігом, десятки тисяч людей — без світла/Фото: tvn24.pl

За інформацією у Твітері заступника голови Урядового центру безпеки Польщі Гжегожа Свіща, за минулу добу рятувальники виїжджали на виклики у зв’язку із сильними опадами 675 разів, найбільше - у Підкарпатському (341) та Люблінському воєводствах (114). Станом на 7-му ранку вівторка понад 81 тис. споживачів електроенергії залишалися у Польщі без світла. Найбільше викликів стосувалося усунення поламаних дерев з доріг та аварій ліній електропередачі. За минулу добу в окремих районах сніговий покрив сягав 25 сантиметрів.

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Згідно з прогнозами польських метеорологів, інтенсивні опади у східних регіонах Польщі триватимуть і у вівторок, де може випасти ще до 10 см снігу.

Фото: tvn24.pl